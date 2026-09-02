Еще один день в бастионе европейской либеральной демократии

Ночью в киевском районе Березняки две группы вооруженных людей устроили перестрелку. Казалось бы, для Украины дело житейское: там каждый день группы вооруженных людей на кого-то нападают, похищают, грабят и убивают, называя это все «мобилизационными мероприятиями».