Еще один день в бастионе европейской либеральной демократии

Ночью в киевском районе Березняки две группы вооруженных людей устроили перестрелку. Казалось бы, для Украины дело житейское: там каждый день группы вооруженных людей на кого-то нападают, похищают, грабят и убивают, называя это все «мобилизационными мероприятиями».
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