От старенькой "Явы" до довоенного BMW: выставка ретромотоциклов открылась в Уссурийске

В музее Уссурийска открылась выставка, посвященная "золотому веку" мотостроения. Советские "Иж" и "Явы", зарубежные BMW и Pannonia — главные герои новой брутальной экспозиции "Скорость.
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