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Силуанов поднял на G20 подняла тему доступности мировых финансовых инструментов

Силуанов поднял на G20 подняла тему доступности мировых финансовых инструментов

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании глав финансовых ведомств и Центробанков стран-членов «Большой двадцатки» (G20) в США поднял тему доступности глобальных финансовых инструментов.

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