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Турция предложила увеличить число пропускаемых в Газу грузовиков до 500 в сутки

Турция предложила увеличить число пропускаемых в Газу грузовиков до 500 в сутки

REUTERS/Evelyn Hockstein Турция предложила США увеличить число пропускаемых за сутки в сектор Газа машин с гуманитарной помощью с нынешних 20-30 до 500, американская сторона отреагировала на это положительно.

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