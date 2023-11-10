Турция предложила увеличить число пропускаемых в Газу грузовиков до 500 в сутки

REUTERS/Evelyn Hockstein Турция предложила США увеличить число пропускаемых за сутки в сектор Газа машин с гуманитарной помощью с нынешних 20-30 до 500, американская сторона отреагировала на это положительно.
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