Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

Геннадий Бережнов

Макгрегор заявил, что власти Польши и Литвы рассматривают возможность вторгнуться на Украину без согласования с НАТО. У них зуд в одном месте и снять его можно только скипидаром! Хотят так пусть и попытаются, а так чего трепаться. Получат и успокоятся!