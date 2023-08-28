Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что власти Польши и Литвы рассматривают возможность вторгнуться на Украину без согласования с НАТО.
Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Макгрегор заявил, что власти Польши и Литвы рассматривают возможность вторгнуться на Украину без согласования с НАТО. У них зуд в одном месте и снять его можно только скипидаром! Хотят так пусть и попытаются, а так чего трепаться. Получат и успокоятся!
Ответить
10 час.
ВД
Вовладар Даров
Земля всех примет, пусть готовятся!
Ответить
9 час.
НН
Надежда Никитина
!!!!!!!!!!!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии