ТАСС: комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Короткая ссылка 18 ноября 2023, 06:18 Стратегический ракетный комплекс «Сармат» одноимённой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой поставлен на опытно-боевое дежурство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии