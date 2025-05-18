Александр Бабицкий "Враг моего врага – мой друг" – именно таким принципом, судя по его действиям, руководствуется в отношении России Ильхам Алиев, который собирает под своё крыло беглецов из нашей страны.
Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... эту мразь - чмо, надо жесточайшим образом наказать, так как онО подрывает основы государства- без диплома и продажно...
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12 час.
S
Serg
Ну ит когда уже прекратится лобызание в десны Путина и Алиева??? Неужели непонятно, кто такой Алиев для России? И гнать в шею из России его земляков, держателей рынков, в которых отмываются миллиарды рублей и с которых ни рубля налогов не платится.
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11 час.
Валерий Авгур
Поражает меня наше кривосудие ,докажут осудят и выпустят из страны ,потом обьявляют в розыск ,закрыть границы аэропорты и прочие выходы из страны не? В СССР хрен бы кто свалил да ещё и с награбленным
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11 час.
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