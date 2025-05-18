Крыша для "золотой судьи" и не только. Сколько стоит хамство Алиева

ВВ Владимир Витковский ... эту мразь - чмо, надо жесточайшим образом наказать, так как онО подрывает основы государства- без диплома и продажно...

S Serg Ну ит когда уже прекратится лобызание в десны Путина и Алиева??? Неужели непонятно, кто такой Алиев для России? И гнать в шею из России его земляков, держателей рынков, в которых отмываются миллиарды рублей и с которых ни рубля налогов не платится.