Писатель Лузан рассказал кадетам Росгвардии о работе военных контрразведчиков

Презентация книги Николая Лузана «Покой нам только снится», которая посвящена оперативно-боевой деятельности Управления по Федеральной службе войск национальной гвардии России, прошла в Московском президентском кадетском училище имени М.
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