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"A Paid-Off Car Is The Best Car You Can Get": People Are Sharing Their Best Financial Advice That Actually Made Their Money Grow

"A Paid-Off Car Is The Best Car You Can Get": People Are Sharing Their Best Financial Advice That Actually Made Their Money Grow

From skipping car payments for good to fixing your mindset before your budget, people who consider themselves financially stable are sharing the habits that actually got them there.

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