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Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матча: «Спартаковцы орали оскорбления, нам это не понравилось»

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матча: «Спартаковцы орали оскорбления, нам это не понравилось»

Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время вчерашнего матча Мир РПЛ (0:2).

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