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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Страховая отправила машину на ремонт, но запчастей нет месяцами: сколько можно

Страховая отправила машину на ремонт, но запчастей нет месяцами: сколько можно требовать с компании? Машину после ДТП отправили на ремонт, а в сервисе месяцами ждут запчасти? Страховая не может просто сослаться на отсутствие поставок и считать обязательство выполненным.

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