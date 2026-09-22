Страховая отправила машину на ремонт, но запчастей нет месяцами: сколько можно требовать с компании? Машину после ДТП отправили на ремонт, а в сервисе месяцами ждут запчасти? Страховая не может просто сослаться на отсутствие поставок и считать обязательство выполненным.
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