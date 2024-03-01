Видео: Honor показала технологию управления автомобилем взглядом

Honor показала технологию управления автомобилем взглядом / © Image Supplied С помощью специального приложения можно давать автомобилю четыре команды: запуск двигателя, остановка двигателя, движение вперед и назад.
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