На юго-востоке Москвы появится новый офисно-деловой центр — Собянин

Согласован проект строительства В Нижегородском районе Москвы появится новый офисно-деловой центр. О реализации проекта с привлечением частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сообщил Сергей Собянин.
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