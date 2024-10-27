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Отели, хижины и аэропорты. Лучшие архитектурные фото года

Отели, хижины и аэропорты. Лучшие архитектурные фото года

Победители Architecture MasterPrize 2024 Победитель в номинации «Публичный экстерьер»: похоронный зал уезда Суйчан (Китайская Народная Республика) / Xichun Dai Победитель в номинации «Жилой экстерьер»: вид на башню Kaktus Tower в Копенгагене (Дания) / Shoayb Khattab Победитель в номинации «Гостеприимство»: отель Inntel в Зандаме (Нидерланды) / Franco Casaccia Победитель в номинации «Мосты»: небесный мост в международном аэропорту Гонконга / Kris Provoost Победитель в номинации «Экстерьер образовательного учреждения»: Флоридский политехнический университет (США) / Swee Choo Oh Победитель в номинации «Архитектурная фотография экстерьера года»: хижина Тортин, спроектированная архитектором Снорре Стинессеном, Швейцария / Albrecht Voss Победитель в номинации «Исторический экстерьер»: Центральный вокзал Мичигана (США) / Jason Keen Победитель в номинации «Коммерческий экстерьер»: Международный аэропорт имени шейха Зайда (ОАЭ) / Victor Romero Победитель в номинации «Промышленный экстерьер»: добыча редкоземельных минералов в Лас-Вегасе, Невада, США / Michael Tessler Победитель в номинации «Архитектурная фотография интерьера года».

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