Отели, хижины и аэропорты. Лучшие архитектурные фото года

Победители Architecture MasterPrize 2024 Победитель в номинации «Публичный экстерьер»: похоронный зал уезда Суйчан (Китайская Народная Республика) / Xichun Dai Победитель в номинации «Жилой экстерьер»: вид на башню Kaktus Tower в Копенгагене (Дания) / Shoayb Khattab Победитель в номинации «Гостеприимство»: отель Inntel в Зандаме (Нидерланды) / Franco Casaccia Победитель в номинации «Мосты»: небесный мост в международном аэропорту Гонконга / Kris Provoost Победитель в номинации «Экстерьер образовательного учреждения»: Флоридский политехнический университет (США) / Swee Choo Oh Победитель в номинации «Архитектурная фотография экстерьера года»: хижина Тортин, спроектированная архитектором Снорре Стинессеном, Швейцария / Albrecht Voss Победитель в номинации «Исторический экстерьер»: Центральный вокзал Мичигана (США) / Jason Keen Победитель в номинации «Коммерческий экстерьер»: Международный аэропорт имени шейха Зайда (ОАЭ) / Victor Romero Победитель в номинации «Промышленный экстерьер»: добыча редкоземельных минералов в Лас-Вегасе, Невада, США / Michael Tessler Победитель в номинации «Архитектурная фотография интерьера года».