НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Макс Ферстаппен: «Я смог выжать из болида максимум, но мы просто оказались слишком медленными»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял четвертое место. При Макс пессимистично оценил свои перспективы в предстоящей гонке, в качестве одной из главных проблем выделив сильный износ шин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх