Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Зарегистрироваться на него можно до 14 января Московские школьники, обучающиеся по дополнительным программам углубленного уровня, могут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.
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