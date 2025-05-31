С 1 июня в России начинают действовать новые правила и изменения, о которых следует знать автолюбителям.
С 1 июня в России вступают в силу новые правила для автомобилистов
Комментарии
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виктор сапожков
А кроме повышения цен других благоустройств не предусмотрено?
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9 час.
Владимир Сергеев
В очередной раз нас водителей хотят обобрать. Особенно за старенькие машины. Когда же м... Ы лопнут у хапуг
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9 час.
виталий панов
Автозавод «Урал» предложил увеличить налог для старых автомобилей,А сколько лет должно быть авто,чтобы считать его старым? Или на новые цены уже стали доступны?
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5 час.
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