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Захарова пообещала ответ на усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян

Захарова пообещала ответ на усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян

Усложнение Ригой продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России носят русофобский характер, заявила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пообещав Латвии ответные меры со стороны Москвы.

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