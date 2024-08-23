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США отправят Украине новую военную помощь на $125 миллионов — в преддверии Дня Независимости

США отправят Украине новую военную помощь на $125 миллионов — в преддверии Дня Независимости

Администрация Байдена выделяет около $125 миллионов на новый пакет военной помощи для Украины. В состав помощи входят ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, Javelins, различные противотанковые ракеты, системы противодействия дронам и электронным атакам, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, а также другие виды техники и оборудования.

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