Администрация Байдена выделяет около $125 миллионов на новый пакет военной помощи для Украины. В состав помощи входят ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, Javelins, различные противотанковые ракеты, системы противодействия дронам и электронным атакам, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, а также другие виды техники и оборудования.