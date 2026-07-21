Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Банда спецназовцев годами убивала российских чиновников и криминальных авторитетов. Как один налет стал роковой ошибкой ее главаря?

Банда спецназовцев годами убивала российских чиновников и криминальных авторитетов. Как один налет стал роковой ошибкой ее главаря?

В Москве 2-й Западный окружной военный суд рассматривает дело банды киллеров в погонах, главарем которой следствие считает бывшего офицера внутренних войск Павла Христева.

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