В Чёрном море уничтожены два судна, перевозящие военные грузы для ВСУ

Российские военные ударили по порту в Одессе и кораблям с военными грузами.ВС РФ продолжает нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратам по объектам ВСУ в портах и кораблям, задействованным при перевозке военных грузов для ВСУ в Чёрном море.