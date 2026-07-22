В Чёрном море уничтожены два судна, перевозящие военные грузы для ВСУ

Российские военные ударили по порту в Одессе и кораблям с военными грузами.ВС РФ продолжает нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратам по объектам ВСУ в портах и кораблям, задействованным при перевозке военных грузов для ВСУ в Чёрном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)