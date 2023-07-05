Мужчина ушел в тайгу и живет в лесу уже 20 лет: история Самуила

MS

Miki Samuels

Странные ассоциации и сравнения: цивилизация, свобода. Свободу может получать только раб. Я вот не вижу чтобы этот мужик был похож на раба. Скорее наоборот, он живёт силой своей воли, а не чужой свободы. Свободу же дают тем – кто не умеет контролировать свою волю. А он дисциплинирован. На самом деле досадно, что многие этого сейчас не понимают. Стремятся к какому то там богу в рай, мечтают о свободе. И забывают о самом главном в этой жизни, о любви мужа и жены, семье, родственниках.