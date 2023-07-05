Землянку Самуила невозможно заметить со стороны. Он специально выбрал своим новым домом бескрайние просторы сибирской тайги: изначально мужчина планировал провести здесь всего одно лето и отдохнуть от городской суеты, но в итоге остался в землянке на целых 20 лет.
Мужчина ушел в тайгу и живет в лесу уже 20 лет: история Самуила
Комментарии
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MS
Miki Samuels
Странные ассоциации и сравнения: цивилизация, свобода. Свободу может получать только раб. Я вот не вижу чтобы этот мужик был похож на раба. Скорее наоборот, он живёт силой своей воли, а не чужой свободы. Свободу же дают тем – кто не умеет контролировать свою волю. А он дисциплинирован. На самом деле досадно, что многие этого сейчас не понимают. Стремятся к какому то там богу в рай, мечтают о свободе. И забывают о самом главном в этой жизни, о любви мужа и жены, семье, родственниках.
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