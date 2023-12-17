Экс-постпред Украины при ЕС: Оскорбления Орбана аукнулись Зеленскому

Украине нужно менять свою политику и риторику по отношению к Венгрии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев, курировавший международное направление в администрации президента Петра Порошенко.