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"Гиацинты" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

"Гиацинты" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ Расчеты 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" уничтожили выявленные операторами разведывательных беспилотников пункты управления БПЛА ВСУ в лесополосах Днепропетровской области.

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