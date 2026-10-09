"Гиацинты" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ Расчеты 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" уничтожили выявленные операторами разведывательных беспилотников пункты управления БПЛА ВСУ в лесополосах Днепропетровской области.
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