Иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию покажут в Нижнем Новгороде. Шоу «Лучший город Земли» от Фонда Нонны Гришаевой пройдет в апреле на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол.
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