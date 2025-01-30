От Покровска до Часового Яра: ВС РФ хотят образовать котел на 1200 кв. км — эксперт

Российские войска подготовили для ВСУ в Донбассе огромный "котел" от Покровска до Часова Яра, который уже заполняют несколькими "мини-котлами", цитирует украинского эксперта Ступака местный портал "Фокус".
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