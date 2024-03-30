Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами

Власти Таджикистана приняли решение о проведении разъяснительной работы с трудовыми мигрантами в целях недопущения их вовлечения в экстремистские сообщества, действующие на территории различных государств, в том числе в России.
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