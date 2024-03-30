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Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами

Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами

Власти Таджикистана приняли решение о проведении разъяснительной работы с трудовыми мигрантами в целях недопущения их вовлечения в экстремистские сообщества, действующие на территории различных государств, в том числе в России.

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Комментарии
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ИЖ
Ирина Жигалина
А власти Таджикистана думают ли почему жители их страны пищат но лезут в Россию.Почему бы свою экономику не развивать.Ведь лезут ,ещё и гадят.В моей стране получают выплаты,льготы. А у самих камень за пазухой.Зачем отделялись? Неблагодарные.
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