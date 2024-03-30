Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами

ИЖ

Ирина Жигалина

А власти Таджикистана думают ли почему жители их страны пищат но лезут в Россию.Почему бы свою экономику не развивать.Ведь лезут ,ещё и гадят.В моей стране получают выплаты,льготы. А у самих камень за пазухой.Зачем отделялись? Неблагодарные.