Имя: Брук Имя: Брук Баббли Национальность: американец Родилась: 5 июля 1998 г. Страна: США Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Рост: 5,10; 177 см Брук Баббли Инстаграм – @officialbubblybrooke Брук Баббли TikTok – @officialbubblybrooke #Brooke #Bubbly.
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