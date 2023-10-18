Путин: РФ с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и КНР

Работы по созданию железнодорожных маршрутов, которые свяжут Сибирь с Монголией, КНР, а также с портами на Тихом и Индийском океане, ведутся РФ при участии зарубежных партнеров, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс, один путь».
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