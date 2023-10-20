В Конгрессе США заявили, что нашли компромат на Байдена

Надзорный комитет палаты представителей США нашел доказательства получения американским лидером Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила медкомпания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии