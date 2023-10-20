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В Конгрессе США заявили, что нашли компромат на Байдена

В Конгрессе США заявили, что нашли компромат на Байдена

Надзорный комитет палаты представителей США нашел доказательства получения американским лидером Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила медкомпания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

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