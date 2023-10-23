Товарооборот России и Индии достиг рекордного показателя

Товарооборот России и Индии достиг 43,8 миллиардов долларов в период с января по август, чем обогнал аналогичный показатель за весь прошлый год, следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.
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