«Я Луку люблю»: Никас Сафронов — о своих семи детях

Никас Сафронов — многодетный отец, и, как признаётся художник, он знает не о всех своих потомках. На публике же Никас появляется в основном с внебрачным сыном Лукой, который известен не только как талантливый музыкант, но и как борец с лишним весом.
Никас Сафронов — многодетный отец, и, как признаётся художник, он знает не о всех своих потомках. На публике же Никас появляется в основном с внебрачным сыном Лукой, который известен не только как талантливый музыкант, но и как борец с лишним весом.
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