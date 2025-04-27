В Польше срочно вводят меры биологической защиты на птицефермах

Срочное постановление о введении мер биологической защиты в связи со вспышками предполагаемой азиатской чумы птиц подписал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Топорский, сообщает 26 апреля портал экономической информации Wgospodarce.
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