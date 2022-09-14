Ночью кто-то сжег два припаркованных автомобиля в Уссурийске

Ночью в Уссурийске выгорели два автомобиля, припаркованные на улице Комсомольской. В пожаре никто не пострадал, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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