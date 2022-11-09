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Замерзающей паре лебедей в Шебекино окажут помощь

Замерзающей паре лебедей в Шебекино окажут помощь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился спасти лебедей в Шебекино. О том, что пара лебедей не смогла улететь в южные края и вынуждена мерзнуть в реке около Шебекино, Гладков узнал во время общения с местной жительницей.

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