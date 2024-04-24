Тайна астероида Камо’оалева: след древнего удара на Луне

В 2016 году астрономы открыли необычный астероид, получивший название Камо’оалева. Он обладает уникальной особенностью – делит с Землей околосолнечную орбиту, став своего рода “вторым спутником” нашей планеты.
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