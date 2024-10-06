Угледар перешёл под контроль русской армии. Сейчас наши бойцы зачищают территорию города от противника.
"Простите, русские". Что за особенные мины украинцы оставили нашим, уходя из Угледара
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Злую шутку сыграло коммунистическое наследие с народом усраины! Для них Россия была "ручная" в те времена! Генсеки и свои люди в управлении! После войны решили что раз реабилитировали врагов народа да к тому же замалчивали все преступления щирых грамодян,- то им всё можно! Обойдутся и без России! Это послужило фактором при котором легко усваивалась ненависть к русским! Между тем нужно учитывать что массы людские там неоднородны! ) Грубо говоря насильственно сведенные в одну кучу! Выздоровеют наши быстро! А с западенщиной никакие методы не помогут только отделить окончательно!
Ответить
7 час.
ninikooo Митусова
Дай Бог здоровья нашим бойцам- освободителям и тем, кто с верою в душе остался жив! А фашисты свое получат в полном обьеме- мало не покажется.
Ответить
7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что за тупица пишет про советское наследство это нацисты США Европы несут пропаганду нацизма , а советы с 17 года прошлого века только строили и обустраивали нашу страну . вам так хочется жить при капитализме и бороться с ним? Вот и получили его и что получили, неужели совсем отупели и слушаете наветы о плохих советах тогда вы бараны в том же стаде что пасут олигархи наши и конгрессмены врага
Ответить
7 час.
Свежие комментарии