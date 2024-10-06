"Простите, русские". Что за особенные мины украинцы оставили нашим, уходя из Угледара

vagas Karlito Злую шутку сыграло коммунистическое наследие с народом усраины! Для них Россия была "ручная" в те времена! Генсеки и свои люди в управлении! После войны решили что раз реабилитировали врагов народа да к тому же замалчивали все преступления щирых грамодян,- то им всё можно! Обойдутся и без России! Это послужило фактором при котором легко усваивалась ненависть к русским! Между тем нужно учитывать что массы людские там неоднородны! ) Грубо говоря насильственно сведенные в одну кучу! Выздоровеют наши быстро! А с западенщиной никакие методы не помогут только отделить окончательно!

ninikooo Митусова Дай Бог здоровья нашим бойцам- освободителям и тем, кто с верою в душе остался жив! А фашисты свое получат в полном обьеме- мало не покажется.