Шойгу: у России и Китая созвучные подходы по ключевым проблемам

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у РФ и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.