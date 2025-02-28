Шойгу: у России и Китая созвучные подходы по ключевым проблемам

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у РФ и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.
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