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Регионы России

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Компания diHouse расширяет портфель мониторов бренда LG Electronics

Компания diHouse расширяет портфель мониторов бренда LG Electronics

По итогам первого квартала 2026 года объём российского рынка мониторов составил 774 тысячи проданных устройств, а денежная выручка достигла 11,3 миллиарда рублей.

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