"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

Нет добра без худа! Может, газ пойдёт на внутренний рынок теперь. Смешно шуровать его за кордон в то время, когда половина страны топит углём и дровами. Из моего окна вид на трубу ТЭЦ, работающей на угле. Дым такой, что снег за неделю вокруг становится чёрным. Газовую плиту видела только в кино.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

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