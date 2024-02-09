Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

"Диверсия века": Про "Северные потоки" предложено забыть навсегда

Царьград Фото: globallookpress.com Прокуратура Швеции собирается прекратить расследование дела о подрыве ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", потому что, возможно, у неё не получилось выяснить личности подозреваемых.

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Комментарии
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Андрей
но мы не забудем.
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21 час.
Мария Беликова
Нет добра без худа! Может, газ пойдёт на внутренний рынок теперь. Смешно шуровать его за кордон в то время, когда половина страны топит углём и дровами. Из моего окна вид на трубу ТЭЦ, работающей на угле. Дым такой, что снег за неделю вокруг становится чёрным. Газовую плиту видела только в кино.
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20 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Почему это закрыть дело ? А Россию вы спросили? . Это не слаботочный кабель связи между  бабушкой у общественного туалета порвать соединяющим  с козлом  зеленским . Все деньги повиснут посмертным долгом на США ( байден перед порывом предупредил весь мир , что СП не будет существовать  за несколько дней до порыва . Поэтому,  кому он давал команды , это пусть он Мировому Суду рассказывает , вот его точно надо в наручниках туда на допрос доставить и опросить с пристрастием ), Зеленского ( поскольку следы реальные ведут к разработчику плана взрыва ), Шведов ( поскольку провели фиктивное расследование и не допустили  к расследованию самих хозяев газовой системы  России ) .
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19 час.

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