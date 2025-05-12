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Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Оценивая состояние финской промышленности, потерявшей доступ к финансовым жилам и бесконечным потокам сырья из России, можно уверенно сделать вывод о степени влияния этих составляющих на общее экономическое развитие среднестатической европейской республики, у которой газификация всего 3%.

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