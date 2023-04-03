Финляндия заблокировала банковские счета Российского центра науки и культуры

pxhere.com Банковские счета центра науки и культуры России в Хельсинки оказались заблокированы в рамках санкций Евросоюза.
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