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О переходе от Античности к Средневековью

О переходе от Античности к Средневековью

Всегда будет открытым вопрос о критериях хронологической границы поздней Античности, то есть какие события или деятельность каких личностей можно принять за этап или дату перехода от Античности к Средневековью.

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