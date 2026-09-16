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Калужские новости

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Сняли ограничения на работу калужского аэропорта

Сняли ограничения на работу калужского аэропорта

Ограничения ввели ранее для обеспечения безопасности полетов, прием и вылет самолетов был ограничен несколько часов назадРосавиация сообщила о снятии временных ограничений на работу калужского аэропорта.

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