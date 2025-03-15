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Царьград

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Под флагом Палау: Подполье сообщило о странном движении в порту Одессы

Под флагом Палау: Подполье сообщило о странном движении в порту Одессы

Николаевское подполье ведет наблюдение за странными, связанными с США кораблями в порту Одессы.На рейде в одесском парту замечены как минимум пять сухогрузов.

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