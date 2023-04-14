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Посол России Антонов сообщил о намерении Госдепа устроить Лаврову холодный прием в Нью-Йорке

Посол России Антонов сообщил о намерении Госдепа устроить Лаврову холодный прием в Нью-Йорке

Главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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