В Забайкальском крае связисты ВВО провели масштабную радиотренировку

Всего в мероприятии приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции, радиостанции и портативные станции спутниковой связи «Белозер».
Всего в мероприятии приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции, радиостанции и портативные станции спутниковой связи «Белозер».
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