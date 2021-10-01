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В Забайкальском крае связисты ВВО провели масштабную радиотренировку

В Забайкальском крае связисты ВВО провели масштабную радиотренировку

Всего в мероприятии приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции, радиостанции и портативные станции спутниковой связи «Белозер».

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