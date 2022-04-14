Алексей СТРЕПЕТОВ: «Урал» будет играть на победу. Питерцам нужно отнестись к этому со всей серьезностью

Бывший игрок «сине-бело-голубых» и тренер второй команды «Зенита» дал свой прогноз на игру 25-го тура против «Урала», который в субботу пожалует в гости к «сине-бело-голубым» на «Газпром- Арену».
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