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Алексей СТРЕПЕТОВ: «Урал» будет играть на победу. Питерцам нужно отнестись к этому со всей серьезностью

Алексей СТРЕПЕТОВ: «Урал» будет играть на победу. Питерцам нужно отнестись к этому со всей серьезностью

Бывший игрок «сине-бело-голубых» и тренер второй команды «Зенита» дал свой прогноз на игру 25-го тура против «Урала», который в субботу пожалует в гости к «сине-бело-голубым» на «Газпром- Арену».

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