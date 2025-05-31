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Царьград

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США выделяют более 1 млрд долларов на программу "Быстрый глобальный удар"

США выделяют более 1 млрд долларов на программу "Быстрый глобальный удар"

Министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin на сумму свыше 1 млрд долларов для разработки систем в рамках программы "Быстрый глобальный удар", предполагающей создание высокоточного оружия.

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