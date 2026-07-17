Власти Севастополя сообщили об усложнении ситуации с электричеством

В Севастополе усложнилась ситуация с электричеством, рассказал губернатор Развожаев. В городе сейчас нет точных графиков включения, но власти вынуждены отказаться от прежней подачи в режиме два через шесть часов, так как в системе мало мощности, пояснил он.